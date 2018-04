Plainte contre Awa Guèye: la députée refuse de payer le reliquat de 900.000 F à la bijouterie « La Rotonde »

Depuis quelques semaines, la deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale est citée dans une sombre affaire d’abus de confiance. Awa Guèye avait pris dans le courant de l’année 2015, des bijoux d’une valeur d’environ trois (3) millions de nos francs, à crédit, à la bijouterie « La Rotonde ». Mais, depuis qu’elle a fait une avance de 1 million de nos francs, puis une autre partie de la somme qu’elle restait devoir, elle fait… « la morte ». Conséquence, une plainte plane sur sa tête. Elle ne répond plus, dit-on, aux messages et à chaque fois qu’elle est appelée sur le sujet, elle dit qu’elle est occupée, qu’elle est en réunion, sans jamais refaire signe de vie.



A ce jour, elle reste devoir à la bijouterie 900.000 francs Cfa. Et selon nos informations, la bijouterie, voulait même porter plainte contre elle dans un commissariat de la place. Mais, vu son statut de député et le fait qu’elle était en pleine session au moment où ils (les gens de la bijouterie) étaient sur le point de porter plainte contre elle, les services de la bijouterie ont convenu d’attendre le moment propice et de chercher d’autres canaux pour lui faire entendre raison.



Interpellée sur l’affaire, Awa Guèye reconnait devoir effectivement de l’argent à la bijouterie, mais réfute le fait d’organiser son injoignabilité. La députée d’ajouter que pour la dette qui traîne depuis 2015, elle passera à la caisse et honorera ses engagements.









Les Echos