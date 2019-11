Plainte contre le patron de CCBM : Serigne Mboup et son frère poursuivis pour abus de bien sociaux et escroquerie

Le patron du Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM), Seigne Mboup et son frère, Moussa Mboup sont sous le coup d’une plainte pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux.



Ils sont poursuivis par leur sœur, Aminata Mboup qui, le 22 aout dernier, a saisi le procureur de la République d’une plainte pour « dénoncer la vente d’un immeuble appartement à la Société Bara Mboup alimentaire (Sbma), effectuée par les deux mis en cause », rapporte L’As.



Le procureur de la République a actionné la Division des investigations criminelles (Dic), qui a d’ailleurs, entendu la plaignante. Dans les jours à venir, les frères Mboup et leur sœur, Aminata Mboup devront se retrouver devant les tribunaux.

