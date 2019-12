Plainte contre le porte-parole du Meer: le mouvement Frapp est passé à l'acte Le Mouvement Frapp France Dégage est passé à l'acte. Il a porté plainte contre le nommé Kallé Wade, porte-parole du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Ce responsable des jeunes de l'Apr avait accusé Frapp d'utiliser de l'argent sale et de participer à amener le terrorisme au Sénégal. Dans sa plainte adressée au parquet de Dakar jeudi, l'organisation note contre lui plusieurs chefs d’accusations entre autres: fausses informations au terrorisme, diffusion de fausses nouvelles, discrédit sur une association.

