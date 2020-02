Plainte contre les gardes pénitentiaires : Le doyen des juges convoque Dr Babacar Diop

Dr Babacar Diop est convoqué par le doyen des juges d'instruction, demain mardi 25 Février 2020. Ce, suite à la plainte avec constitution de partie civile introduite par ses avocats devant le premier cabinet d'instruction du tribunal de grande hors-classe de Dakar « pour injures, menaces et voie de fait, contre les gardes pénitentiaires ».



Ces derniers sont accusés d'avoir agressé le secrétaire général de FDS le vendredi 20 décembre 2019 à la Maison d'arrêt de Rebeuss. Dr Diop s’adressera à la presse après son face à face avec le doyen des juges, pour faire une importante « déclaration sur sa rencontre avec le doyen des juges et sur l'affaire Guy Marius Sagna », informe un communiqué de Fds.

