Plainte d'un Collectif à Guédiawaye: Aliou Sall à l'Ofnac

Le Collectif des artistes et acteurs culturels de Guédiawaye a porté plainte contre le maire de ladite localité Aliou Sall auprès de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption ( OFNAC ).



Ces derniers, indique "Libération", reprochent à Aliou Sall une gestion nébuleuse des fonds alloués à la culture. Le Collectif exige la lumière sur la subvention de 2017 et les 16 millions de 2018, dédiés par le Conseil municipal aux activités culturelles.



Les acteurs culturels et les artistes demandent à ce que la lumière soit faite sur les subventions de 2017, "distribuées n’importe comment".



" Qu’en est-il aussi des 16 millions de 2018 attribués par le Conseil Municipal aux activités culturelles ? Ce montant n’a jamais profité à la culture et on ne voit nulle part où ça a été aussi réaffecté par le Conseil municipal dans une autre rubrique. Le 23 juin 2018, le maire Aliou Sall avait convié la presse et certains acteurs culturels à une conférence de presse, pour lancer officiellement le Festival International de Guédiawaye ‘Cultures et Musiques ethniques, pour les 06 et 07 octobre 2018. Des années sont passées et il n’y a pas eu l’ombre d’un festival encore moins d’informations liées à l’annulation ou au report de cette manifestation ", lit-on.