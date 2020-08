Plainte de Jamra - Les producteurs de la Série "Infidèles" auditionnés lundi prochain Selon le document de l’Ong Jamra, « le plaidoyer des 48 cosignataires de la plainte de JAMRA a donc bien été reçu par les autorités de l'organe de régulation de l'audiovisuel.

Pendant deux tours d'horloge, la délégation des plaignants, conduite par Serigne Bassirou Macké Cheikh Astou Fall (neveu du Khalife de Touba, et petit-fils de MameCheikh Ibra Fall), s'est fidèlement fait l'écho de l'indignation de milliers de pères et mères de familles.



Ces derniers sont légitiment inquiétés par la banalisation à outrance de graves contre-valeurs qui, grâce à l'influence subliminale des séries télévisées perverses sont en train de se transformer subtilement dans les frêles esprits des adolescents en "normalité"».



Les producteurs de la série « Infidèles » seront auditionnés par le CNRA lundi prochain.



