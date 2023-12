Plainte de Mimi Touré contre "Le Soleil" : La réplique de Yaxam Mbaye

Aminata Touré a annoncé une plainte contre le quotidien national "Le Soleil", qui avait publié dans sa Une du 27 novembre 2023, que le candidat de la coalition au pouvoir a récolté 3,7 millions de parrains. Une décision qui n’a pas plu à Yakham Mbaye, DG du quotidien national.



A bon chat, bon rat ! Le Directeur de publication du quotidien national "Le Soleil", porte la réplique à l’ancien Premier ministre, Aminata Touré. Celle-ci a saisi la justice pour diffusion de fausses nouvelles. La candidate de la coalition « Mimi 2024 » reproche à Yaxam Mbaye sa Une, titrant « Amadou Ba est à 3 782 052 parrains ».



Cette information ne reflète pas la réalité, accuse l’ancienne présidente du Conseil économique, sociale et environnemental (Cese) et ex Envoyée spéciale du chef de l’État, Macky Sall, invoquant l’article 255 du Code pénal. Qui stipule : « la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 FCfa. »



Le journaliste n’exclut pas d’actionner à son tour le parquet contre Mimi Touré, pour diffusion de fausses nouvelles jetant le discrédit sur « les justes nouvelles », qu’il affirme avoir diffusées, souligne "L’Observateur" de ce samedi 2 décembre, nous dit "Senenews".



« Depuis cette annonce, j’ai posé à nombre d’interlocuteurs la question que voici : quand est-ce que l’ancien Premier ministre, ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ancien membre du Secrétariat exécutif national (Sen), est revenue au sein de la formation politique qui l’a fait connaître des Sénégalais pour entrer en possession des vrais chiffres de collecte de parrainages de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY) et ainsi pouvoir prétendre me démentir ? », ironise Yaxam Mbaye, pointant du doigt, « l’incohérence » de son accusatrice.