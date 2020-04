Plainte de l'Apbefs: Famara Ibrahima Cissé, le président de l'Acsif libéré tard dans la soirée d’hier Le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), Famara Ibrahima Cissé, placé en garde-à-vue, hier mercredi, au Commissariat de la Médina, a été finalement libéré tard dans la soirée, selon la Rfm, citant ses proches.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020

Pour rappel, Il a été arrêté suite à une plainte déposée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs).

Le président de l'Acsif, qui demandait la généralisation de la mesure de report d'échéance de crédit à tous les salariés du pays à cause de la pandémie du Covid-19, aurait proféré des menaces envers des membres de l'Apbefs.

Ces derniers avaient ainsi saisi le ministre de l'Intérieur. Ce qui a conduit à l'arrestation de M. Cissé par les éléments du commissariat de la Médina.



