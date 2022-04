Plainte du producteur Khalifa Mbaye : Tous les biens meubles de Mo Gates saisis C’est la guerre totale entre l’homme d’affaire Mohamed Diallo alias Mo Gates et son désormais ex ami le producteur Khalifa Mbaye. En effet, tout est partie d’un problème de dédouanement de 8 véhicules véhicules de luxes qui appartenaient à l’homme d’affaire Mo Gates. Selon les informations, Khalifa Mbaye devait assurer le processus de dédouanement une fois que ces véhicules soient acheminés à Dakar.



Toujours d’après les infos, à l’arrivée des véhicules, Mo Gates n’avaient assez de fonds pour assurer le dédouanement qui s’élevait à 86 millions FCFA. Et c’est par la suite que son ami Khalifa a décaissé la somme de 63 millions FCFA de sa propose bourse plus 21 millions FCFA décaissés par Mo Gates pour décanter la situation.



Et malheureusement selon nos sources, le producteur Khalifa Mbaye n’est jusque là pas remboursé par l’homme d’affaire Mo Gates ( depuis le mois de novembre). Nos sources informent également que les véhicules étaient en réalité au nom du frère de Mo. Et il voulait juste que le dédouanement soit fait pour qu’il les récupère. Heureusement, explique la source Khalifa Mbaye avait toutes les factures avec lui.



Maintenant, pour rentrer dans ses fonds, nos sources révèlent que Khalifa Mbaye a déposé une plainte au tribunal contre Mo Gates. Actuellement, tous les biens meubles de Mo Gates ont été saisis pour mesure conservatoire en attendant le procès prévu ce 9 mai, rapporte

