Plainte pour diffamation: Cheikh Oumar Anne réclame 10 milliards F Cfa à Pape Alé Niang et Cie Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Anne, est passé à l’acte pour laver son honneur. Comme annoncé précédemment sur Leral, ses avocats ont déposé aujourd’hui la plainte pour diffamation au parquet de Dakar contre le journaliste Pape Alé Niang et le chroniqueur Mody Niang (Ndr : il n’a pas cité Nafi Ngom Keïta). Le maire de Ndioum et ancien directeur du Coud accuse le duo d'avoir cherché à nuire à sa réputation en le présentant comme le symbole de la mal-gouvernance du régime de Macky Sall à travers le livre intitulé "scandale au cœur de la République : le dossier du coud". Il réclame la somme de 10 milliards F Cfa pour dommages et intérêts, le retrait du livre incriminé ou des « passages diffamatoires » et un mandat d’arrêt ou de dépôt contre les prévenus.



Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 21:11









