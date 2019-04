Plainte pour diffamation: Oumar Guèye réclame 500 millions à "Jeune Afrique"

Oumar Guèye est passé à l'acte. Le ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire ne faisait pas que dans la menace à la suite d'une conférence de presse tenue après que son nom soit cité dans une liste de présumés bénéficiaires de fonds provenant de la société Defex. L'ancien ministre de la pêche; révèle Libération, a effectivement porté plainte contre «Jeune Afrique», particulièrement son directeur de publication Marwane Ben Yahmed et son éditeur Sifija.



D'après la citation, «en affirmant que Monsieur oumar Guèye figure sur la liste des personnalités ayant bénéficié de cadeaux de la société defex au cœur d’une vaste entreprise de corruption, le prévenu s’est attaqué de façon gratuite à son honneur, à sa considération, à sa dignité et à son honorabilité ; Qu’il y a lieu au vu de la gravité des faits et de l’ampleur du préjudice qui en est résulté : de déclarer le prévenu Marwane Ben Yahmed atteint et convaincu comme auteurs du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 248, 249, 258, 261 et 270 du code Pénal ; de le condamner à payer à la partie civile la somme de 500.000.000 F cFa à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi».



Le verdict de cette affaire est attendu le 25 juillet prochain, écrit le Journal.

