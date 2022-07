Plaintes contre l’Etat : la Cpi désavoue Ousmane Sonko

Ousmane Sonko n’entrevoit pas le bout du tunnel. La Cour pénale internationale a rejeté toutes ses plaintes contre l’Etat du Sénégal. Le leader de Pastef a trainé en justice l’Etat du Sénégal pour discrimination ethnique et pour la mort des personnes tuées lors des manifestations. La plainte remonte au 17 juin 2022, jour de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, informe "Rewmi".



Le dossier n’a pas été instruit par la CPI. La juridiction internationale a «invalidé» la plainte, selon Madiambal Diagne, considérant que les « allégations de crimes contre l’Humanité » sont infondées.



Avant cette action, Ousmane Sonko avait déposé trois plaintes au niveau de la CPI. La première a été initiée après les événements tragiques de mars 2021, au cours desquels plus d’une dizaine de personnes ont été tuées lors de violentes manifestations à travers le Sénégal. Le leader de Pastef « demandait une enquête sur la mort de 14 civils ».



"Le Quotidien" rapporte que « la plainte a été annulée, car la CPI a vite considéré que les autorités légitimes de l’Etat du Sénégal avaient le droit d’assurer le maintien de l’ordre dans une situation où un leader politique appelait publiquement à l’insurrection et au renversement des institutions démocratiquement élues ».



Autre plainte : celle contre l’Etat du Sénégal, qui chercherait à attenter à sa vie. Ce qui, selon lui « anéantirait les espoirs de la Casamance ». A part des vidéos montrant des supposés nervis tirant sur des civils, Ousmane Sonko n’apportera aucun élément pour appuyer sa plainte, d’après "Le Quotidien". L’affaire sera également classée sans suite.



Le 4 février dernier, avance la même source, Ousmane Sonko revient à la charge pour viser l’Etat du Sénégal et les Sénégalais. Dans sa plainte de sept pages, il accuse ses cibles « de discriminer les Casamançais : les Diolas, Mandingues, Soninkés et Manjaques ». Estimant « qu’ils ne sont pas traités comme le reste de la population, que les Sénégalais ont des préjugés les empêchant d’accéder à des postes importants ».



Ousmane Sonko accusera en outre le Président Macky Sall de mépriser les Diolas, qu’il considère « comme des paresseux, qui passent leur temps à boire de la bière à base de riz ».



Le leader de Pastef ajoutera que « le système est organisé de sorte que les populations de Casamance n’ont pas accès aux plus hautes fonctions de l’Etat du Sénégal et que ces mêmes populations n’ont pas un accès aux ressources et infrastructures publiques, au même titre que les autres populations du pays ».



Face à la gravité des faits allégués, le procureur de la CPI, Karim Khan, sollicite l’avis d’experts de l’ONU, spécialistes du Sénégal. Unanimement, ces derniers démentent les accusations de Ousmane Sonko. La plainte sera invalidée comme les précédentes.