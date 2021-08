Plan Jaxxay, Plan Orsec, Plan décennal: Trois "P" à 1000 milliards FCfa en 16 ans, mais "Fouraass" Le Président Macky Sall a fait fort en ce qui concerne les dépenses liées aux inondations. Il a injecté 750 milliards de francs Cfa, là où Me Abdoulaye Wade avait avancé 52 milliards et deux autres milliards, quatre (4) ans plus tard.

Lundi 23 Août 2021

En seize (16) ans, plus de 1000 milliards ont été supposés dépensés pour faire face aux inondations, rapporte "Le Quotidien" dans sa parution du jour.



Me Abdoulaye Wade avait annoncé 52 milliards pour reloger les sinistrés dans le cadre du Plan Jaxaay.



Quatre années plus tard, le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait annoncé 2 milliards Fcfa pour accompagner le Plan Orsec.



En 2012, Macky Sall lance son fameux Programme décennal de gestion des inondations, d’un montant de 750 milliards FCfa.

