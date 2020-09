Plan Orsec : le gouverneur de Dakar lance demain, lundi, le plan « Feindy » Al Hassan Sall, le gouverneur de Dakar, va procéder lundi à partir de 10 heures au lancement du plan « Feindy ». Selon l’info parvenue à Leral.net ce lancement va se dérouler au parking du Stade Léopold Sédar Senghor.

D’après l’agenda établi, il y aura une présentation du personnel engagé, suivie du lot de matériels et produits allant des hydro-cureurs aux engins lourds, les matériels de saupoudrage, produits d’hygiène.



Après ces présentations les engins vont prendre le départ pour les départements et zones ciblées.



Des visites des sites de relogements provisoires de Jaxaay et Keur Massar sont aussi programmées.



