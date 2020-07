Plan de contingence de la pandémie - 12.000 jeunes lâches dans tout Dakar Le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a lancé l’opération de contingence la maladie dont Dakar est devenu l’épicentre, en envoyant douze mille jeunes dans tous les quartiers de Dakar.

En effet, sur 9961 cas positifs recensés au Sénégal, il a rappelé que la capitale Dakar polarise 7700 cas de personnes infectées au virus, encore que le nombre de décès a déjà atteint la barre des 200.



Les 12000 volontaires ont été formés afin d'aller à la rencontre des populations. Avec pédagogie, leur mission est d'informer et de sensibiliser sur les gestes barrières indispensables pour stopper la pandémie.



Le lancement a eu lieu au Centre Gaspard Camara de Dakar Centre.



