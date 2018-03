Plan stratégique 2016 – 2020 : Senelec va signer des accords de partenariats avec Enedis, EDF et Smartgrids

Dans le cadre de la réalisation de son plan stratégique 2016 - 2020, Senelec entend nouer des accords de partenariats avec les structures Enedis, EDF et Smartgrids.



La cérémonie de signature des accords de partenariat est prévue ce vendredi 23 mars 2018, à Dakar, en présence du Président du Directoire de Enedis, de la Directrice Général de EDF International Networks et du Directeur Général de Senelec.



Rappelons que AFNOR Certification avait déjà remis en septembre dernier à M. Mouhamadou Makhtar Cissé, le certificat ISO 9001:2015 pour le système de management mis en place par SENELEC SA, pour les activités de transport, de distribution, de vente d’énergie et de conseil aux clients Grands comptes dans un hôtel de la place. Une certification historique qui célèbre la concrétisation de l’une des aspirations exprimées dans le PLAN stratégique YESSAL 2020 de SENELEC. Et la signature de ces accords de partenariats avec les structures Enedis, EDF et Smartgrids ne fait que renforcer la crédibilité de SENELEC au niveau international.

