Joseph-Antoine Bell : "Il y a bel et bien penalty sur la faute de main de Gana Gueye" (vidéo) Joseph-Antoine Bell revient sur la polémique concernant le penalty refusé aux Tunisiens, lors de la demi-finale face au Sénégal. Il s’explique face aux critiques des internautes. Selon lui,il y a eu bel et bien penalty sur la faute de main de Idrissa Gana Gueye. La pression mise sur l’arbitre lui a fait changer une décision qui, initialement, était correcte, pense-t-il.





Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|



