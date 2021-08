Plateforme « Bong-Bong »: Des Sénégalais de la diaspora se lancent dans la cuisine virtuelle

Dans ce contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid où les clignotants sont au régime, des Sénégalais de la diaspora ont décidé d’intervenir dans la cuisine virtuelle. Ils ont développé l’entreprise Bong Bong, une plateforme virtuelle créée par Foundation 1 & Colé.



Développée par des Sénégalais de la Diaspora, la plateforme compte jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage. Avec les ravages du Covid, ils proposent en mode virtuel un service de restauration/traiteur, dont les services sont administrés et dispensés par Colé, spécialisé dans la préparation de plats et de collations délicieuses, rafraîchissantes et certifiés, pour adultes et enfants.



Elle propose une grande variété, adaptée à tous les goûts. Cette diversité comprend des plats du jour, la cuisine traditionnelle, la cuisine diététique, la cuisine végétarienne, la cuisine événementielle, etc.



