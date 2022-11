Plateforme aéroportuaire : Les femmes de l’AIBD sensibilisent contre le cancer du sein

Les riveraines de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, ont été sensibilisées ce jeudi 10 novembre 2022, contre le cancer du sein lors de la journée de sensibilisation et de dépistage organisée par l’Amicale des Femmes de l’AIBD (AFA), en collaboration avec la Ligue sénégalaise contre la cancer (LISCA). La cérémonie a eu lieu au club ASAC de la cité Batterie sur la route de Ngor. « On vient de passer le mois d’octobre consacré à la lutte contre le cancer. Nous faisons la sensibilisation au mois de novembre pour sortir des sentiers battus, parce que nous estimons que la lutte contre le cancer est un combat de tous les jours. Le dépistage précoce doit se faire pendant toute l’année », a déclaré Mme Khary Ngoné Mbaye, présidente de l’Amicale des femmes de l’AIBD.



Des milliers de femmes sont touchées par la maladie. Cela nécessite une mobilisation générale, selon la présidente. « Les chiffres sont ahurissants, c’est pourquoi, nous pensons que la lutte doit être éternelle. Nous devons mener la sensibilisation aux côtés de la Lisca », a insisté Mme Mbaye.



Le DG Abdoulaye Dièye débloque 3 millions FCfa



Les femmes de l’AFA peuvent compter sur le soutien de leur Directeur général, Abdoulaye Dièye, qui a fait le déplacement. « Je félicite les femmes de l’AFA, pour tous les efforts consentis pour organiser cette importante cérémonie. Je vous encourage à continuer la sensibilisation au profit des femmes de la plateforme aéroportuaire et des populations riveraines de l’aéroport », a lancé M. Dièye. Pour le Directeur général, le fléau qu',est le cancer est en train de ronger les familles. « Il ne faut pas se limiter à organiser un octobre rose. Il faut sensibiliser toute l’année. Nous devrons continuer à sensibiliser tout le monde pour éradiquer le mal », a-t-il lancé.



Le Directeur général a laissé entendre que l’AIBD va continuer à soutenir les femmes, pour relever les défis. « Je suis là pour les femmes. C’est pourquoi, j’ai décidé de vous octroyer une enveloppe de 3 millions FCfa pour accompagner cette journée de sensibilisation », a annoncé le Directeur général.



Mme Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, a alerté sur l’urgence d’agir. « Le cancer est là. Nous nous battons pour sensibiliser toutes les femmes. Nous organisons des campagnes dans les 45 départements. Nous formons également les sages-femmes dans la sensibilisation et la prise en charge. Ce combat nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Il faudrait donc qu’on soit unies pour réussir la lutte », a-t-elle laissé entendre.