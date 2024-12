Plus de 1 200 migrants secourus au large des côtes des Canaries

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

L’émigration clandestine ne faiblit pas. En cette fin d'année, les côtes des îles Canaries continuent d’être le théâtre d’un afflux incessant d’embarcations de fortune. D’après notre compatriote, Momar Dieng Diop qui cite des sources officielles, les équipes de Salvamento Marítimo ont secouru sept nouvelles embarcations, ces dernières heures. Le flux migratoire, qui s'était initialement concentré sur El Hierro, s'est désormais déplacé vers Lanzarote, où cinq des embarcations ont accosté.



Les premiers bilans font état de quatre embarcations arrivées à Lanzarote, transportant chacune environ 240 personnes. Une cinquième embarcation, de taille plus modeste, a été retrouvée avec 28 passagers, dont une femme et un enfant. Les navires de sauvetage Acrux et Adhara ont escorté deux autres embarcations jusqu’au port de La Restinga, sur El Hierro. La première comptait 69 passagers, dont une femme, tandis que la seconde en transportait 224, dont 57 femmes et plusieurs mineurs. Les services d’urgence ont pris en charge les 34 passagers, dont cinq femmes et un nourrisson.















L'As

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook