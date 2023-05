Plus de 10 manifestants arrêtés à Pikine

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023 à 11:18

Le commissariat de Pikine a procédé à seize arrestations de manifestants impliqués dans des actes de vandalisme et des scènes de pillage, en marge des manifs pour dénoncer la tenue du procès opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko. Tout ce beau monde arrêté par les hommes du commissaire Mame Arona Bâ est actuellement en garde à vue, selon des sources, renseigne Rewmi.



Il s’agit de Pape Mbaye (15 ans), Cheikh Mbodj (16 ans), Ma Ndao Thior (25 ans), Ademba Ndoye (23 ans), Pape Mangoné Seck (22 ans), Malick Dione (42 ans), Malick Konté (15 ans), Pape Alioune Sylla (28 ans), Mouhamed Dieng (18 ans), Chérif Baldé (né en 2005), Mody Seck, Ousseynou Sèye (né en 2001), Moustapha Faye (21 ans), El Hadj Saliou Wone (22 ans) , Babacar Ngom né en 2009, Serigne Mbacké Ndiaye (23 ans), et Fallou Sylla (18 ans).

