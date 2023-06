Plus de 21.000 animaux volés entre 2020 et 2021 : Les collectivités locales invitées à lutter contre le fléau Une loi criminalisant le vol de bétail a été votée au Sénégal, pour dissuader les voleurs de troupeaux. Mais selon Dr. Macoumba Diouf, il faudrait l’implication des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs escomptés en promulguant ladite loi. C’est pourquoi, la municipalité de Latmingué a abrité l’assemblée générale de renouvellement des instances du Comité communal de surveillance. Lequel représente l’Association nationale de lutte contre le vol de bétail au niveau local. Occasion saisie par les acteurs de l’élevage, qui estiment a plus de 21 000, les têtes volées entre 2020 et 2021 et décident d’agir.

C’est avec espoir que le maire dit accueillir cette assemblée générale. D’après lui, le Gouvernement du Sénégal, à travers le Président Macky Sall, a pris des mesures fortes à partir de 2014, avec la loi criminalisant le vol de bétail. Une loi mise à jour en 2017. Ce qui prouve, selon Dr. Macoumba Diouf, que le Président Sall a une volonté politique de dissuader toute initiative allant dans le sens du vol de bétail.



De plus, dit-il, au niveau national, le chef de l’Etat a institutionnalisé la journée de l’Elevage, afin que ce cadre soit un rendez-vous annuel entre lui et les acteurs. Des initiatives qui devraient être déclinées au niveau local si l’on se fie au maire de Latmingué. Justement, c’est pourquoi, au niveau de la commune de Latmingué, ces initiatives sont appuyées en accompagnant la promotion de l’élevage au niveau local.



Pour convaincre de son engagement, le maire rappelle la vaccination à travers sa gratuité, la réalisation des parcs à vaccination, l’amélioration de l’accès à l’aliment de bétail, entre autres, des jalons qui ont été posés par la commune de Latmingué. Ce n’est pas tout !



Selon le maire, la délimitation du parcours à bétail fait également partie des réalisations de la municipalité pour la relance de l’élevage au niveau local. Par rapport à la loi sur la criminalisation du vol de bétail, Dr. Diouf dit apporter son soutien à la mise en place d’un Comité communal, qui aura en charge de veiller sur le bétail. Un comité de veille et d’alerte pour lutter contre le vol de bétail.



Sur la territorialisation des politiques publiques, le maire de Latmingué se félicite de l’initiative des maires pour l’autosuffisance en moutons, qui en est à sa deuxième phase. Une très belle initiative pour que notre pays soit autosuffisant en moutons.



Seulement, pour y parvenir, estime Dr. Diouf, il faudra maîtriser le vol de bétail. Sans quoi, cette initiative tombera à l’eau. D’ailleurs, au niveau de Latmingué, cette politique a porté ses fruits car ayant permis à des familles enrôlées de sortir de la pauvreté puisqu’elles ont bénéficié de brebis pour se lancer dans l’élevage.



Revenant sur le phénomène de vol de bétail, le maire de Latmingué souligne qu’entre 2020 et 2021, plus de 21000 têtes ont été volées. Seules 11 000 ont été retrouvées. Soit 52% de têtes retrouvées et 48% de pertes. Ce qui montre certes que des efforts considérables ont été faits, mais il en reste encore pour endiguer le phénomène de vol de bétail.













