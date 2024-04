Plus de 26 tonnes de produits impropres à la consommation saisies par les services d'hygiène : l’angoisse des consommateurs… Dans le cadre de leurs opérations, la brigade départementale d'hygiène de Dakar a saisi plus de 26 tonnes de produits impropres à la consommation, d'une valeur de 7 millions de nos francs.

Cette information ne rassure guère les consommateurs, qui craignent pour leur sécurité alimentaire. Les inquiétudes sont particulièrement palpables au marché de Petersen, où les habitants expriment leur mécontentement.



Reportage de Ramata Sarr Et Gnagna Ka



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 00:53



