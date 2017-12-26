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Plus de 3 000 épreuves d’examens et de Concours (+Corrections) à télécharger GRATUITEMENT


Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 3 000 épreuves d’examens et de Concours (+Corrections) à télécharger GRATUITEMENT

En plus de son site d’informations générales, de son application mobile et de ses plateformes d’emplois et de bourses, le Groupe Info Etudes fournit également à ses lecteurs un centre de documentation, qui regroupe une liste infinie d’épreuves d’examens et de concours, avec des propositions de corrections. Ce panorama de documents est en PDF et, est gratuitement téléchargeable sur le centre de documentation. En voici quelques-uns : 



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