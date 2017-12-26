Plus de 3 000 épreuves d’examens et de Concours (+Corrections) à télécharger GRATUITEMENT

En plus de son site d’informations générales, de son application mobile et de ses plateformes d’emplois et de bourses, le Groupe Info Etudes fournit également à ses lecteurs un centre de documentation, qui regroupe une liste infinie d’épreuves d’examens et de concours, avec des propositions de corrections. Ce panorama de documents est en PDF et, est gratuitement téléchargeable sur le centre de documentation. En voici quelques-uns :
- TÉLÉCHARGEZ LES ÉPREUVES DU BAC 2013 ET LEURS CORRECTIONS POUR TOUTES LES SÉRIES
- TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT 1300 PIÈGES DU FRANÇAIS PARLÉ ET ÉCRIT
- SUJET CORRIGÉ: « LE THÉÂTRE EST UN ART ILLUSIONNISTE. IL ÉLOIGNE LE SPECTATEUR DU VRAI ». CES PROPOS VOUS PARAISSENT-ILS FONDÉS ?
- PLUS DE 100 EXERCICES DE CHIMIE CORRIGÉS (NIVEAU TERMINALE)
- PHILOSOPHIE AU BAC – LE RÉSUMÉ COMPLET DES PRINCIPAUX CHAPITRES DU PROGRAMME
- MODÈLES DE DEMANDES MANUSCRITES POUR LE RETRAIT DU DIPLÔME DE BACCALAURÉAT
- LIVRE – LE GUIDE DU NOUVEAU BACHELIER
- LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS EN FRANÇAIS
- LE DISCOURS DIRECT ET LE DISCOURS INDIRECT
- HG AU BAC : COMMENTAIRE DE TEXTE CORRIGÉ “DE LA GUERRE FROIDE À LA CHUTE DU MÛR DE BERLIN”
- FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES SOCIALES ET D’AIDE – UCAD
- ETUDES D’OUVRAGE « UNE SI LONGUE LETTRE DE MARIAMA BÂ » (CLASSE DE TROISIÈME: BFEM)
- ETUDE DÉTAILLÉE DE « VOL DE NUIT » DE SAINT EXUPÉRY (BIBLIOGRAPHIE, PERSONNAGES, THÈMES, …)
- EPREUVES PRÉCÉDENTES DU CONCOURS D’ENTRÉE À L’ESP
- EPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE DU BACCALAURÉAT 2015 (SÉRIES L & S)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2017 – CLASSES DE TERMINALE (TOUTES SÉRIES)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2017 – CLASSES DE PREMIÈRE (TOUTES SÉRIES)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2015 (CLASSES DE TERMINALE)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2015 (CLASSES DE PREMIÈRE)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2014 – CLASSES DE TERMINALE (TOUTES SÉRIES)
- EPREUVES DU CONCOURS GÉNÉRAL 2014 – CLASSES DE PREMIÈRE (TOUTES SÉRIES)
- EPREUVES DU CONCOURS D’ENTRÉE À L’ECOLE MILITAIRE DE SANTÉ – EMS
- EPREUVES DU CONCOURS ASECNA (EAMAC) DE L’ANNÉE 2015
- EPREUVES DU CONCOURS ASECNA (EAMAC) DE L’ANNÉE 2016
- EPREUVES DU CONCOURS ASECNA (EAMAC) DE L’ANNÉE 2016
- EPREUVES DU 2ÈME GROUPE – BACCALAURÉAT 2011
- EPREUVES DU 2ÈME GROUPE – BACCALAURÉAT 2010
- EPREUVES DE PHILOSOPHIE DU BACCALAURÉAT 2011
- DOSSIERS À FOURNIR POUR LA VALIDATION, LE CONTRAT D’ENGAGEMENT, L’INTÉGRATION, LA PRISE EN CHARGE … DES ENSEIGNANTS
- DISSERTATION PHILOSOPHIQUE CORRIGÉE: L’ETAT EST-IL L’ENNEMI DE LA LIBERTÉ ?
- CREM 2017/2018 – L’ÉPREUVE D’ARABE
- CREM 2016 / 2017 – LA DICTÉE
- CORRECTION BAC FRANÇAIS 2017 – DISSERTATION ENTIÈREMENT RÉDIGÉE
- CONCOURS ITS VOIE A – LES ÉPREUVES DE 2012 À 2016 (AVEC CORRECTION)
- CONCOURS ENDSS – SECTION SAGE-FEMME – LES ÉPREUVES DE LA SESSION 2016
- CONCOURS ENA – TESTS PSYCHOTECHNIQUES, ÉPREUVES ET CORRECTIONS
- CONCOURS EAMAC – ASECNA- PROGRAMMES DES ÉPREUVES
- CONCOURS CREM 2018-2018 – L’ÉPREUVE DE LA DICTÉE (FRANÇAIS)
- CONCOURS CREM 2015 – LA CORRECTION DE LA DICTÉE
- CONCOURS CREM – EPREUVES 2015/2016
- CFEE 1992 – LES ÉPREUVES
- BFEM DE 2000 À 2011, TÉLÉCHARGEZ LES 22 SUJETS DE DISSERTATION
- CFEE 2016 – LES ÉPREUVES ET LEURS CORRECTIONS (PARTIE 1)
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