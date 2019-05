Plus de 500 bêtes volées depuis Janvier : Kaffrine crie sa détresse Le vol de bétail prend des proportions inquiétantes à Kaffrine. Plus de 500 bêtes ont été volées depuis le mois de janvier, selon la RFM. Aussi, les populations crient-elles leur désarroi. Surtout que ces vols s’opèrent désormais dans des conditions extrêmement violentes.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

En effet, c’est plutôt des vols à mains armées auxquels les populations font face. Les voleurs sont lourdement armés avec notamment des fusils, à bord de véhicules tout terrain, et n’hésitent pas ouvrir le feu. Ces dernières en appellent aux autorités pour renforcer la sécurité dans la zone. Surtout que, disent-elles, le Sénégal pourrait arrêter l’importation de moutons pour les fêtes de tabaski, si le vol de bétails recule.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos