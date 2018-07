Plus de peur que mal, Gris se porte maintenant à merveille

L’actuel Tigre de Fass qui a reçu une décharge électrique hier chez lui, est hors de danger, nous informe igfm. Les assurances sont de son entourage. «Ça va maintenant. Nous sommes à l’hôpital de Thiaroye et franchement, il va mieux», renseigne Gris 2, le frère de Gris Bordeaux dans les colonnes sportif spécialisé dans la lutte Sunu Lamb.



Le journal informe que Gris Bordeaux est en observation et qu’il a reçu la visite de ses collègues Balla Gaye 2 et Khadim Gadiaga, entre autres.











