Plus de quatre tonnes de produits impropres à la consommation, incinérées à Diourbel

Vendredi 29 Novembre 2024

Le Service régional du commerce de Diourbel (Centre), a procédé vendredi, à l’incinération de plus de quatre tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur de cinq millions de francs Cfa, a constaté l’APS.



L’opération organisée à la décharge de Tocky Gare de la commune, entre dans le cadre de la lutte contre la circulation de produits impropres à la consommation. Elle a été dirigée par l’adjoint du gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, en présence de l’adjoint du préfet de Diourbel, du sous-préfet de Ndoulo, du chef du Service régional du commerce et de forces de défense et de sécurité.



« Au Service régional du commerce, nous avons des agents qui descendent tous les jours sur le terrain, pour faire le tour dans les circuits de distribution. Ce sont ces activités qui nous ont permis de saisir tous ces produits incinérés aujourd’hui », a expliqué le commissaire aux enquêtes économiques, Abdoulaye Dieng, chef du Service régional du commerce de Diourbel.



Il a indiqué que les produits incinérés sont composés essentiellement, de denrées alimentaires ayant dépassé leur dates de péremption ou ne répondent plus aux normes établies.



L’adjoint du gouverneur chargé du développement, a souligné que cette cérémonie témoigne de l’importance que les autorités accordent à la sécurité et à la protection des consommateurs.



Djibril Diop a ainsi magnifié le travail remarquable du Service régional du commerce de Diourbel.



L’autorité administrative a appelé les commerçants et les consommateurs, à faire preuve de vigilance sur la qualité des produits utilisés sur le marché.













Aps

