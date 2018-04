Plus qu’un séisme : Le Barça tombe de haut, la Roma passe en demi-finale

Condamnés à l'exploit après leur défaite au match aller (4-1) au Camp Nou, les Romains ont réussi à renverser le Barça au Stadio Olimpico hier mardi (3-0) pour filer en demi-finales de la Ligue des champions. Dzeko, De Rossi et Manolas sont les héros de la soirée.

Un exploit éternel pour la ville éternelle !



Défaite à l’aller au Camp Nou (4-1), l’AS Roma est parvenue à renverser la situation en quart de finale retour de la Ligue des champions. Dans son antre du Stadio Olimpico, la Louve s’est imposée 3-0 face au Barça pour rejoindre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avant elle, seules deux équipes avaient réussi à se qualifier en phase à élimination directe malgré un déficit de trois buts à l’issue du match aller en Ligue des champions: La Corogne contre l'AC Milan en 2003-2004 et le...Barça, la saison dernière contre le PSG.



La Roma a déjoué tous les pronostics du monde du football. Ainsi, cela ressemblé comme un rêve car les supporters de l’As Rome n’y croyaient pas. Incroyable mais vrai ! La Roma l’a fait.









