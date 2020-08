Plus que 12 jours avant la reprise des cours : la mise-en-garde des étudiants de l’UCAD au ministre Cheikh Oumar Hann Après des mois de pause dus au Coronavirus, alors qu’il ne reste plus que 12 jours avant la reprise des cours. Des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), face à la presse, ont adressé leur mise-en-garde au ministre Cheikh Oumar Hann…

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Pour une reprise sécurisée des cours, ils ont lancé des alertes sur certaines questions. Avec le retour reprise aussi bien pour la Campus pédagogique que pour le Campus social, des milliers d’étudiants sont attendus.



La première doléance est d’avoir des salles et campus désinfectés, mais aussi de disposer de bornes en quantité et qualité pour le lavage des mains.



L’Etat doit aussi les appuyer pour mettre à leur disposition plusieurs masques pour les étudiants. Mais concernant leur environnement même, un désherbage des lieux est même une nécessité.



Autre volet abordé, les bourses d’accompagnent posent des soucis avec l’attitude jugée désinvolte de ECOBANK qui accueille des milliers de leurs camarades. C’est pourquoi, ils demandent même l’ouverture d’autres agences Ecobank, pour ne plus tout concentrer à celle située en face de l’UCAD.



Mais ils ont même fait planer une menace en cas de non respect des engagements pris par le ministre Oumar Hann.

« Cela va entrainer des mouvements qui vont pousser l’Etat à faire face au Coronavirus et à la furie des étudiants », ont-ils averti



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos