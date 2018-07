Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Plus un mariage est cher, plus les risques de divorce sont élevés (Science) Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Avis à tous les couples en pleine organisation de leur mariage : plus celui-ci est cher, plus les risques de divorce sont élevés. Mariage pluvieux, égal mariage heureux. Mariage trop cher, égal mariage éclair. Et c’est la science qui le dit ! Alors que la saison des unions est déjà bien engagée, deux professeurs en économie de l’université Emory aux Etats-Unis, Andrew Francis-Tan et Hugo M. Mialon, font ce triste constat.



Si l’on en croit leurs recherches, il faudrait laisser aux oubliettes les grandes cérémonies fastueuses au budget (presque) illimité, de se prendre la tête entre le caviar et le saumon, les fleurs fraîches la pièces montées toujours plus haute. Car plus l’addition du jour J s'allonge, plus le mariage est court. L'alliance : l'indice ultime C’est en étudiant le comportement de 3.000 couples différents, que les chercheurs ont fait le lien. Ainsi, ils ont pu constater que le prix des alliances était un premier indicateur de la longévité du couple. Si celles-ci dépassent les 1.700€, alors les chances qu’ils durent sont infimes.



Pour être s’assurer de ne jamais la retirer de l'annulaire, mieux vaut privilégier un modèle entre 425€ et 1 700€, vos chances de rompre diminuent de 1,3. Donc, si l’on suit cette logique, le couple Hailey Baldwin et Justin Bieber a peu de chances de durer, au vu de son gros caillou de fiançailles. Idem Paris Hilton et son diamant à deux millions de dollars. Vive la lune de miel Pour ce qui est de la cérémonie, là aussi, son prix peut en dire long. Si celle-ci coûte plus de 17.000€, alors la case divorce n’est pas loin. Bon bah adieu carrosse, gros bouquets de fleurs et compagnie. Toujours selon l’étude, les couples qui durent, sont partis en lune de miel.



Celle-ci réduirait considérablement les risques de divorce. On est moyennement convaincu par tout cela, mais si c’est la science qui le dit… Vous pouvez toujours tenter de la défier ou vous dire que c’est n’importe et profiter de votre journée de rêve à fond !









Source public.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager