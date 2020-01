Plusieurs coups de machettes à la tête et au visage : l’horrible mort du fils de Abdou Aziz ‘’Américain’’ Bassirou Cissé, fils de Abdou Aziz Cissé ‘’Américain’’, décédé, hier, après l’attaque de leur domicile par une bande lourdement armée, est décédé d’une mort atroce, selon les responsables de l’hôpital régional, El Hadji Ibrahima Niasse, où les deux blessés ont été admis.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|

Dégageant toute négligence dans la prise en charge des deux blessés, le Docteur Kalidou Ly, a révélé que le fils de Abdou Aziz a reçu plusieurs coups de machette sur la tête et sur le visage. « Bassirou Cissé avait le crâne complètement ouvert et son cerveau avait déjà pris trop d’air quand il a été admis à l’hôpital », a-t-il confié à la RFM. Toutefois, a-t-il soutenu, « les urgentistes ont bien fait leur travail et les médecins ont fait tout ce qu’ils devaient faire ». Il a également souligné, que le père, Abdou Aziz a été moins atteint.

