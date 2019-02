Pod raconte comment il a rencontré sa femme Lyssa! (Vidéo)

SUNUBUZZ – On a toujours envie d’en connaitre un peu plus de la vie de couple de nos célébrités. Aujourd'hui, celle de Pod et Lyssa n’a plus beaucoup de secrets pour nous. En effet, le couple s’est confié à la femme de Pape Cheikh Diallo dans son émission spéciale pour la Saint-Valentin. Regardez!