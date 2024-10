Podor/ Abdoulaye Daouda Diallo, Maire de Bokké Dialloubé aux populations locales : « Restez mobilisés comme par le passé, pour perpétuer le legs de Macky Sall » Le département de Podor demeure et reste, un titre foncier politique du président Macky Sall que nous avons le devoir de préserver au regard des nombreuses réalisations ayant profondément restructuré l’environnement socioéconomique de cette partie du fouta. C’est l’intime conviction de l’édile de la commune de Bokké Dialloubé.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye D. Diallo, par ailleurs désigné tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections anticipées du 17 novembre prochain qui s’exprimait ainsi lors d’une rencontre tenue lundi, avec des responsables politiques ,des notabilités et des représentants de forces vives des terroirs du diéri et du walo du département de Podor, a appelé à la mobilisation pour « convertir en gain politique » de nouveau, le capital estime que les populations locales vouent au régime sortant.



Un sentiment fortement partagé par ses hôtes qui ont tour à tour, égrené les différentes réalisations opérées dans ces terroirs durant ces douze dernières années. Celles –ci qui vont du désenclavement du diéri et du walo, notamment l’ile à morphil (routes et ponts) à la connexion du département à d’autres pôles économiques en passant par le renforcement de l’accès à l’eau ; l’aménagement des terres de production( agriculture irriguée) ; les infrastructures sanitaires (centres et postes de santé, éducatives et de formation( établissements scolaires ,centres de formation professionnelles) ; la promotion d’activités génératrices d’emploi et de revenu au profit des jeunes et des femmes, ont offert un nouveau visage à cette contrée du fouta jadis marginalisée.



« C’est grâce à votre entregent et engagement personnels que le département de Podor est sorti de l’ornière et mis sur les rampes de l’émergence économique.



En plus, vous avez toujours accordé une attention particulière aux préoccupations des populations locales et apporté des réponses diligentes quelque soit la position que vous avez eu à occuper au sein du gouvernement. Centres urbains, villages et hameaux, tout le département a été servi », ont –ils rappelé, renouvelant au passage leur confiance au premier magistrat de la commune de Bokké Dialloubé. Soyez rassuré, nous allons encore démontrer que le département de Podor est toujours marron-beige, les populations portent toujours Macky Sall dans leurs cœurs, ont –ils poursuivi.



En réponse à ses hôtes, Abdoulaye D. Diallo a salué la « fidélité et la reconnaissance » des populations avant de faire remarquer l’importance des prochaines élections législatives. Selon lui, en engrangeant le maximum de sièges à l’Hémicycle le 17 novembre prochain, le gouvernement sera entre les mains de l’Alliance pour la république(APR).



« Restez mobilisés pour une éclatante victoire aux législatives. J’exhorte ceux qui n’ont pas encore retiré leur carte d’électeur à aller le faire dans les meilleurs délais », a lancé A.D.D avant de mettre en garde contre les « marchands d’illusions ». Vous allez entendre toutes sortes de promesses, les unes plus farfelues que les autres mais soyez vigilants parce qu’il n’y a rien de nouveau sous le ciel, a ajouté la tête de liste départementale de la coalition « Takku Wallu Sénégal « pour les élections législatives anticipées.



Abou KANE



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook