Podor: La COJER du département tacle Cheikh Omar Anne La COJER du département de Podor accuse et brocarde Cheikh Omar Anne et ses protégés et renvoie aux statistiques issues des urnes. Il s’agit d’une réplique donnée, suite à ses propos, jugés discourtois et déplacés lors d’une manifestation à Ndioum. Cheikh Omar Anne et ses avidés sont catalogués des tonneaux vides qui ne font que du bruit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

La COJER du département de Podor n’apprécie pas le discours de Cheikh Oumar Hann, tenu à Ndioum lors d’une manifestation. Elle estime que quand on n'a rien à dire de sérieux, on doit se taire afin d’éviter d'entacher l'honorabilité des responsables qui ont sauvé la face de BBY. La Cojer accuse Moussa Sarr de la commune de Walaldé d’avoir fait preuve d'indiscipline et d'insolence avérées en s'attaquant aux leaders gagnants, ayant permis à la coalition gagnante du département de Podor de relever haut la tête.



D’après elle, cette sortie maladroite a valu a Ndiaye Djigo, coordonnateur de la COJER du département de Podor de pondre un communiqué pour fustiger l'inélégance de son mentor Cheikh Omar Anne. Ce dernier, regrette-t-il, au lieu d'intégrer les rangs, cautionne des propos d'ignares qui dénaturent la réalité. « Il y a de quoi rire face à cet énergumène qui, non seulement a été laminé dans sa propre commune de Walaldé. Mais, se permettre de parler de feuilles mortes à de grands responsables de la coalition gagnante.



Avec ses 700 petites voix obtenues en liste parallèle, lui et ses mentors,Cheikh Omar Anne (4.600 voix), et le maire de Fanaye (seulement 4.882 voix), ne sont pas parvenus à avoir plus de 10.000 voix. Cela, en comparaison aux 86000 voix obtenues par la Coalition BBY. Encore qu'ils le doivent à Amadou Kane Diallo, bien implanté à Ndioum et qui aura pesé de son poids pour engranger ces piètres résultats'', vilipende Ndiaye Djigo.



Ainsi, les partisans de la.vérité ne parviennent pas à gober les mensonges proférés par Cheikh Omar Anne et compagnie. « Comment peut-on parler à ses responsables et user d'un langage aussi vulgaire? Ce jeune oublie que 19 maires de communes sur les 22 possibles, avec des directeurs, des honorables députés, des conseillers, des administrateurs, bref, toute la crème de la coalition BBY s'est engagée derrière le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour maintenir les brillants résultats que la coalition a toujours gagnés'', fait savoir le coordonnateur de la COJER du département de Podor.



Selon lui, ''Cheikh Omar Anne et ses avidés sont catalogués des tonneaux vides qui ne font que du bruit et n'hésitant pas à inventer des histoires, tout en faisant croire à l'opinion qu’Abdoulaye Daouda Diallo fait du lobbying pour le poste de Premier Ministre. « Ils se trompent lourdement. Tout le monde sait que le coordonnateur départemental de Podor et Ministre des Finances n'est pas du genre à chercher des strapontins. Tout ce qui l'anime, c'est d'appuyer le Président Macky Sall et de mettre en oeuvre ses directives. Mieux, son souci réside plus à maintenir cette dynamique de victoires qui ont toujours caractérisé BBY à Podor'', précise le coordonnateur de la COJER.



