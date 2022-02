Podor: La jeunesse républicaine traîne dans la boue, Cheikh Oumar Hanne

La jeunesse républicaine de Podor dénonce les méthodes mercantiles de faire la politique qui sont caduques et révolues. Elle estime que tel Maître, tel élève ! Mais, elle regrette que depuis que depuis que la lumière a jailli sur sa roublardise et ses manipulations nauséabondes, Cheikh Oumar Hanne, qualifié d ‘imposteur et de transhumant, est pointé du doigt. D’après cette jeunesse républicaine de Podor, ce responsable politique, accuse-t-on, se proclame urbi et orbi, responsable de la dynamique de la honte, ne dort plus.



Ainsi, cette jeunesse contestataire considère que c’est Cheikh Oumar Hanne qui commandite les attaques contre Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur et membre fondateur d’Apr. Selon eux, le Ministre des Finances et du Budget a toujours soutenu le Président Macky Sall depuis la période des vaches maigres. A l’époque, précise-t-on, Cheikh Oumar Hanne était ministre conseiller de Wade.



« C omme nous l’avons dit et soutenu, Cheikh Oumar Hanne n’est pas un leader. Il traîne beaucoup de carences et de lacunes que nous ne voulons pas énumère ici. On ne veux pas descendre dans la boue, répandre un paquet de rumeurs comme il le fait présentement. Mais, on va juste demander au Président Macky d'arrêter ce démon de la division, qui est plutôt un inculte égaré. Au delà de son incompétence, Coa est irrespectueux et inélégant. Et, il ne doit sa nomination qu'aux lobbies maraboutiques », accuse-t-on.



Ailleurs, cette jeunesse républicaine de Podor constate qu’à l'approche du nouveau remaniement annoncé par le Président, Cheikh Oumar Hanne a transhumé, en quittant son marabout pour chercher refuge a Tivaouane chez un autre marabout. Son incompétence et sa non transparence dans la conduite des affaires publiques, dit-elle, sont manifestes et connus de tous les Sénégalais.



« Ses scandales au Coud découverts par les corps de contrôles restent toujours dans les annales des Sénégalais. Son arrogance et son manque de leadership a plombé carrément l'enseignement superieur. Une situation qui pouvait être évitée s’il avait mis en avant l’intérêt public et le patriotisme », conclut la jeunesse républicaine de Podor.