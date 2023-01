Podor: Le poste électrique de Taredji a pris feu, ce matin

Une bonne partie du département de Podor sera privée d'électricité au moins pour 48 h. Ce, suite à l'incendie survenu au poste électrique de Taredji qui a pris feu ce matin vers 9 heures. Depuis, la commune de Podor et ses environs et plusieurs autres zones sont privées d'électricité et ceci, selon nos sources, pourrait durer plusieurs jours.



Cette situation risque d'être lourde de conséquences avec de pertes possibles au niveau des produits alimentaires conservés dans les réfrigérateurs et les cultures irriguées dont les stations de pompage fonctionnent sur la base de l'électricité.



D’après Seneweb, des équipes techniques sont venues en renfort de Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana et même Dakar.