Podor Marche de soutien à Me Moussa Diop : Ses partisans attendent «sa libération immédiate et sans condition» Après leur marche dans les différentes rues de la ville de Podor, les partisans de Me Moussa Diop espèrent la «libération immédiate et sans condition» de leur leader. Ainsi, nous dit le journal Bes Bi, les proches du président de la coalition And gor yi jotna, déclarent «attendre quelques jours pour voir la suite qui sera donnée au dossier».

Pour eux, après plus d’un mois de détention, «la place Moussa Diop qui a vu son dossier de candidature à la Présidentielle bloqué à cause de cette détention, n’est pas en prison».



Selon nos confrères, au cours de la manifestation, la déclaration a été lue par Tambérou Ba qui a rappelé que Me Moussa Diop est «un digne fils du Sénégal qui a fait ses preuves dans les études et sur le plan professionnel».



Pour les partisans de celui qui est surnommé «Samba Dogota», d’autres séries d’actions de soutien à l’avocat inscrit au barreau de Paris sont programmées.



Pour cette semaine, ils disent être à l’écoute des autorités judiciaires «pour un dénouement heureux» de cette affaire car, selon eux, «les propos sont tenus dans le cadre politique par un candidat à l’élection présidentielle de 2024».

Affaire à suivre …



