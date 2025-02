Podor / Parcours, engagement pour le Fouta, autonomisation des femmes… : Ce que vous devez savoir de Hawa Bocar Ly Tall

Je me suis engagée très jeune, à l’âge de 15 à 16 ans, dans des associations. D’ailleurs, je me suis associée à beaucoup de fils de mon terroir, pour créer l’association des jeunes de Saldé, à travers des activités de set-setal dans les villages comme Saldé, Galoya, etc. J’avoue que j’ai fait beaucoup de pays d’Amérique, comme les Etats-Unis, de l’Afrique du Nord, de l’Est etc., dans le cadre de mes activités professionnelles et d’engagement, telles que les mutilations génitales féminins, l’écologie, la protection de l’environnement, la biodiversité. Je me suis bien distinguée et la Gouverneure générale du Canada m’a nommée comme experte-conseil. Je l’ai accompagnée dans son voyage d’Etat en Afrique, notamment en Algérie, au Maroc, au Mali au Ghana et en Afrique du Sud

J’étais là dans le cadre de mes recherches pour ma thèse. J’ai suspendu mes travaux de recherche pour créer une structure d’accueil et d’assistance pour les réfugiés, qui s’appelait l’Union des femmes de la Vallée du fleuve Sénégal, qui regroupe des Peuls, des Walo-Walo, des Soninkés.



Bref, tous les habitants de la Vallée du fleuve étaient représentés dans cette organisation. Et nous avons fait des levées de fonds et de produits alimentaires, pour venir au secours de ces populations