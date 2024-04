Podor / Pour le meurtre de leur collègue : 4 jeunes bergers en garde-à-vue à Pété

4 jeunes bergers originaires de Kounady, village situé dans le Diéri de la commune de Mbolo Birane, ont passé la Korité, à la brigade de gendarmerie de Pété. Le week-end dernier, peu avant la tombée de la nuit, le troupeau de A. S. regagne le village sans son berger.



Selon "Bes Bi", qui donne l'information, la famille a fait appel aux populations pour sa recherche, croyant qu’il avait été terrassé par la soif, avec la forte canicule qui sévissait dans la zone. Mais trois jeunes bergers ont préféré se détacher du groupe, pour poursuivre les recherches dans une autre direction.



Et ce sont eux qui ont découvert le corps sans vie de leur collègue berger. A leur arrivée sur les lieux, accompagnés de sapeurs-pompiers, la gendarmerie a interpellé les 4 jeunes bergers qui ont retrouvé le corps sans vie. Ils ont fini par lâcher le nom du présumé meurtrier sous la forte pression des enquêteurs. Les mis en cause devraient être déférés ce jeudi, à Saint--Louis. Battu à mort à coups de coupe-coupe, la victime était marié et père de deux enfants.