Podor / Sous le magistère de Aboubacry Sow : La Commune de Méri voit la vie en vert S’il y a une commune qui respire la vie à pleins poumons, c’est bien celle de Méri, commune du département de Podor, créée en 2014. Avec à sa tête, Aboubacry Sow, par ailleurs Dg de la Saed, Méri emprunte les sentiers du développement, grâce à la disponibilité de l’eau, en qualité et en quantité, de l’électricité, d’infrastructures sanitaires modernes et une lutte acharnée contre le chômage des jeunes, grâce au Fonds d’appui aux initiatives locales.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2024 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans cette localité du Podor, les 50 millions de financement ont permis de sortir bien des jeunes de l’oisiveté, avec un appui conséquent à l’éducation, à travers la construction de salles de classes, comme à Nouma, la célébration de l’excellence à Thioubalel.



Et comme chez Aboubacry Sow et son équipe, chacun son tour chez le coiffeur, le sport, les daaras et les groupements de femmes ne sont pas en reste dans la politique municipale. Une unité de transformation de produits locaux, a été, dans ce sens, mise en place à Abdallah. Des jeunes artisans ont bénéficié de fonds d’appui, afin de performer dans leurs métiers. Idem pour les paysans qui ont vu leurs périmètres aménagés par l’Ong Mont 3.



Sous le magistère du maire Sow, de sa poche, de sa force physique et de son carnet d’adresses, beaucoup de réalisations ont vu le jour. On peut citer, entre autres, le jardin des femmes de Pambi, celui des femmes de Méri, le magasin de stockage et la case de santé de Roumdé Diaobé, le marché de Dioudé Diabé, le forage de Fondé Elimane, le mini-forage de Samba Gandé, le parc de vaccination de Nouma et Loumbi, une ferme avicole à Abdallah, un don de chèvres de race de l’Ong Mont 3, le poste de santé de Thioubalel, la campagne de reboisement au niveau de Méri dénommée «Méri Vert» et l’appui aux sports locaux, comme la lutte traditionnelle.



Autant dire qu'avec Aboubacry Sow aux manettes, la commune de Méri a vu son visage véritablement changer et tous les citoyens de la commune trouvaient leur compte dans les politiques publiques initiées par son équipe municipale. L’homme est aimé et adulé par tous ses concitoyens, qui peu à peu, ont tous bénéficié de sa prodigalité. L’actuel maire, rappelons-le, n’a pas attendu de voir attacher une écharpe en bandoulière, pour s’investir dans toutes les compétences transférées.













Abou KANE

