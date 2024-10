Podor / Transhumance au Fouta : Quand le bois mort rejoint Pastef C’est la débandade dans les rangs de l’Apr au Fouta. Jadis «titre foncier» de Macky Sall, le Fouta ou, plus précisément, les cadres de l’ancien parti au pouvoir, sont en train de quitter par grappes, les prairies jaunies de leur formation, pour rallier celles désormais vertes de Pastef.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 14:48 | | 2 commentaire(s)|

Le dernier ralliement en date de Me Malick Sall, est venu doucher les derniers espoirs de ceux qui croyaient encore en l’existence de valeurs en politique. Me Malick Sall, est-il besoin de le rappeler, était le garde des Sceaux, ministre de la Justice sous Macky Sall, durant la période la plus trouble de notre histoire politique.



A ce titre, il a dirigé la machine à broyer le Pastef, à travers les arrestations, jugements, et emprisonnements des leaders les plus en vue de cette formation qu’il vient de rallier, la queue basse. Avant lui, Abdoulaye Sally Sall, opérateur économique, ancien émigré au Gabon, que Macky Sall a ramené au pays, pour en faire un conseiller spécial, avec des coups de main pour la fructification de ses business au Sénégal, a tourné le dos à son bienfaiteur, pour tomber dans les bras de Ousmane Sonko. La photo des deux a fait le tour des réseaux sociaux et ému plus d’un foutanké.



N’eussent été les jeunes de Pastef du département de Podor qui ne voulaient pas d’eux, beaucoup d’anciens ministres, Dg ou Pca de ce département, seraient partis rejoindre le pouvoir. Ils ont fait des pieds et des mains et sont prêts à tout pour cet objectif, n’attendant que le moment favorable pour sauter le pas. Et le moment semble l’être puisque Pastef a décidé de revoir sa doctrine consistant à éconduire les candidats à la transhumance jusqu’à aller aux législatives sous sa propre bannière, sans ses alliés, dont certains l’avaient pourtant rejoint avant la Présidentielle.



Apparemment, la nouvelle doctrine, c’est : «Laissez tout le monde venir !». En tous les cas, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent savoir que cette race d’alliés ne vont rien leur apporter, eux qui ont, par leur arrogance et leur incompétence, contribué à la chute du pouvoir de Macky Sall.



Les foutanké les ont vu à l’œuvre. Macky Sall leur a donné tous les moyens institutionnels, politiques et financiers pour développer leurs contrées. Ils n’ont rien fait, absolument rien si ce n’est utiliser leurs propres parents comme du bétail électoral, pour perpétuer leurs rentes et privilèges. Ils étaient ministres, Dg, députés, hauts conseillers et ont tout obtenu pour changer le quotidien de leurs compatriotes du Fouta.



A l’arrivée, zéro pointé. Aujourd’hui qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye se sont battus seuls, ont tout enduré, ont tout sacrifié (vie, famille, carrière…) jusqu’à arriver au sommet, que peuvent leur apporter ces loosers en divagation ? Rien ! Absolument, rien ! Un homme averti en vaut deux !

















Abou Kane

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook