Podor : Une enveloppe de 100 millions FCfa remise aux familles des victimes de l'accident de Nguène Sarr Le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a présenté à Podor, les condoléances de la Nation aux familles endeuillées de l'accident de Nguène Sarr. Au nom du gouvernement, le ministre a remis aux familles des victimes, une enveloppe de 100 millions FCfa, en guise de soutien et de prise en charge des blessés.

Deux semaines après le grave accident mortel survenu à Nguène Sarr, dans le département de Louga, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Solidarité nationale, Samba Ndiobène Kâ, s'est rendue dans différents villages de l'île à Morphil, pour présenter les condoléances de la République aux populations, mais aussi pour apporter un soutien aux familles des victimes.



“ La quasi-totalité des décès de l'accident est du Fouta. C'est pourquoi le président de la République nous a instruit de venir auprès des familles endeuillées, pour compatir avec elles, pour partager la douleur avec les populations locales et pour réconforter les blessés. Dans les différents villages visités, nous avons rencontré des familles croyantes et courageuses dans la douleur ”, a déclaré le ministre Samba Ndiobène Kâ.



Pour lui, l'appui financier est certes important, mais le plus intéressant est le soutien moral qu'ils sont venus apporter aux familles des victimes.



“ Comme le gouvernement l'a toujours fait en cas de drame national, sur instruction du Président Macky Sall et de son Premier ministre, nous sommes venus avec un soutien financier pour assister les victimes et leurs familles. Ainsi, une enveloppe de 100 millions FCfa a été dégagée pour les familles endeuillées et les blessés. Concernant ces derniers, c’est pour leur prise en charge correcte, afin qu'ils puissent retrouver rapidement leurs aptitudes pour continuer leurs activités ”, a renseigné le ministre de la Solidarité nationale.



Ce moment de présentation des condoléances a été également une occasion pour Samba Ndiobène Kâ, d'inviter les acteurs du transport à respecter les règles édictées par leur secteur.



L'adjoint au maire de Bokou Diallobé, Mamadou Abdoul Hanne, a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'Etat de son geste humanitaire, mais également, pour appeler tous les Sénégalais à s'approprier la lutte contre les accidents routiers.



“ Quelle que soit la volonté du gouvernement, si chaque citoyen ne prend pas ses responsabilités, il y aura toujours de graves accidents. On ne peut pas mettre derrière chaque voiture, un agent des forces de sécurité et de défense. C'est pourquoi le chauffeur doit respecter scrupuleusement le Code de la route. Le client ne doit pas monter dans un véhicule déjà rempli. Mieux, quand il est à bord, il doit signaler tout acte suspect sur la route aux gendarmes ou policiers ”, a ajouté M. Hanne.











EnQuête



