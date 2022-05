Podor : trois morts dans un feu de brousse à Doumnga-Lao

D’après l’APS qui relaie l’info, deux autres personnes ont été évacuées à l’hôpital de Ndioum pour y être soignées pour des brûlures, a ajouté Mamadou Demba Bâ, conseiller municipal et président de la commission environnement de la commune de Doumnga-Lao.



"C’est la case d’une dame qui a pris feu vers 15 heures à Boguéré", un village situé non loin de Yaré-Lao, dans la commune de Doumnga-Lao, a précisé l’élu local.



Avec le vent qui soufflait et la "forte canicule", le feu "s’est très rapidement propagé’’ et s’est développé en consumant le tapis herbacé "jusqu’à atteindre un rayon de 30 km", a expliqué l’élu.



Dès que la nouvelle s’est répandue dans la zone, les populations ont informé les autorités municipales et administratives, lesquelles "ont accouru pour porter secours’’ aux victimes, selon M. Ba.



Mais malgré la détermination des secours mobilisés par le sous-préfet, dont les populations aidées par les Eaux-et-forêts, "trois personnes sont mortes, coincées par les flammes, dont une jeune dame de 23 ans et son enfant". "Le troisième est un jeune de 35 ans, père de famille", ajoute l’élu.



Plusieurs animaux domestiques, dont 60 petits ruminants ont été surpris et coincés par le feu qui a atteint plusieurs villages de la zone de Boguéré, dont Yaré-Lao, Ndokmaami, Athie Baali ou Koré.