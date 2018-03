Pogba ne parlerait plus à Mourinho

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Mars 2018 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Le froid entre Paul Pogba et José Mourinho se confirme. Selon des médias britanniques ce dimanche, le milieu de terrain ne s’adresserait plus directement à son entraîneur. Un départ de Manchester United cet été pourrait se préciser.



Paul Pogba-José Mourinho, la brouille qui dure. Remonté contre son entraîneur pour ses passages répétés sur le banc de Manchester United ces dernières semaines, l’international français ne s’adresserait plus directement au Portugais assure le Sunday Sun. Pogba communiquerait désormais avec Rui Faria, l’un des adjoints de Mourinho.



Un départ dès cet été



Un malaise dont se fait également l’écho le Mirror on Sunday. Le média britannique évoque même un départ qui se dessinerait pour Pogba, Manchester United souhaitant récupérer une belle somme pour recruter massivement cet été. Sous contrat jusqu’en 2021 avec MU, l’ancien Havrais serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus pour un retour à Turin. L’été de Pogba pourrait être agité.









Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook