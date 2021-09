Point-E : La bibliothèque Amadou Makhtar Mbow accidentellement détruite Sise au 7 Rocade Fann, Canal IV, Point E, la bibliothèque Amadou Makhtar Mbow, à vocation communale, a été en grande partie détruite avant-hier, suite à des travaux effectués au niveau d’un chantier voisin.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Dans leurs manœuvres, des ouvriers ont éventré le mur mitoyen et occasionné l’effondrement de la dalle de la bibliothèque qui était censée entrer en service début octobre prochain.



L’incident malheureux n’a causé aucune perte en vie humaine. Il a cependant donné lieu à d’importants dégâts matériels. Jusqu’à l’après-midi d’hier, les livres étaient dans les décombres. Le mobilier et les ordinateurs installés sur les lieux ont également été endommagés.



Initiateur de la bibliothèque Amadou Makhtar Mbow, le conseiller municipal Baaba Ly constate l’ampleur des dégâts. Il précise avoir été mis devant le fait accompli sans possibilité d’intervenir pour é viter que l’accident se produise.



Se réjouissant du fait que la bibliothèque dotée de 15.000 livres soit inoccupée lorsque les dégâts sont survenus, il indique que la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos) est intervenue pour stopper les travaux effectués sur la concession voisine.



De la même manière, il laisse entendre qu’il est en train d’étudier la procédure à suivre pour que la bibliothèque soit reconstruite. Suite au sinistre, des dommages et intérêts devraient en principe être versés pour réparer le préjudice.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos