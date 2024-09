Pole Ministériel de Diamniadio : les travailleurs annoncent une grève de 24 heures pour dénoncer leurs conditions de travail difficiles Après de multiples alertes concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs basés dans les sphères ministérielles Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire décide de passer à la vitesse supérieure. Ces fonctionnaires déplorent l’immobilisme des autorités face à leurs revendications et annoncent une grève totale de 24 heures à partir du lundi 23 septembre.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2024 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon Omar Dramé, secrétaire administratif de l’intersyndicale, les travailleurs du secteur primaire, regroupant les départements ministériels des pêches, de l’agriculture et de l’élevage, vivent un véritable calvaire au sein des sphères ministérielles de Diamniadio. Leurs difficultés se concentrent autour de plusieurs problématiques, notamment des « problèmes de transport, de restauration, de climatisation défectueuse et d’un réseau internet quasi inexistant », précise-t-il.



Pour Omar Dramé, « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » est la décision unilatérale des nouveaux gestionnaires des restaurants, qui, selon lui, ont choisi « de demander de l’argent aux travailleurs pour leurs repas, en lieu et place des tickets restaurant précédemment mis à leur disposition par le secrétariat général du gouvernement », dénonce-t-il.



Le secrétaire administratif de l’intersyndicale critique également les conditions de travail précaires au sein des sphères ministérielles. « Non seulement nous subissons la mauvaise qualité des services de restauration, mais cette nouvelle mesure aggrave encore plus notre situation. Depuis, l’intersyndicale n’a cessé d’alerter le gouvernement du Sénégal pour que des solutions soient trouvées afin de sortir de cette impasse », a-t-il déclaré, dénonçant le silence des nouvelles autorités qu’il accuse de faire « la sourde oreille ».



M. Dramé a également annoncé que ces travailleurs ont décidé de lancer un plan d’action, commençant par un port de brassards rouges dans l’ensemble des sphères ministérielles ce jour. Le porte-parole a précisé que ce plan se poursuivra avec une grève, prévue pour le lundi 23 septembre 2024, afin d’exiger de l’État du Sénégal qu’il prenne ses responsabilités face aux « terribles difficultés » auxquelles ils sont confrontés.



Avec Le Grand Panel





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook