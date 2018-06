Pôle Sine Saloum : Le Sénégal va bénéficier d'un appui financier belge de 26 milliards de FCFA Le Sénégal va bénéficier auprès de la Belgique d'un appui financier de 26 milliards de francs CFA (environ 38,7 millions d'euros). Les fonds serviront au financement de projets de développement dans les trois régions du pôle Sine-Saloum, notamment, Kaolack, Fatick et Kaffrine.

La Belgique va financer des projets de développement dans trois régions du pôle Sine-Saloum, notamment, Kaolack, Fatick et Kaffrine, à raison de 26 milliards de francs CFA (environ 38,7 millions d'euros). Birima Mangara, ministre délégué en charge du Budget qui a apporté l'information ce vendredi, les fonds seront consacrés à des projets visant la promotion de l'entrepreneuriat durable et la création d'emplois décents, la santé de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent ainsi que les formations, les études et les expertises.

Pour la promotion de l'entrepreneuriat durable et la création d'emplois décents, Birima Mangara a expliqué que les actions visent le renforcement de l'émergence et l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des micro-petites et moyennes entreprises dans les trois régions. Concernant le volet sanitaire, le ministre a indiqué qu'il s'agira de rendre effectif l'accès aux services de santé reproductive de qualité avec un accent particulier mis sur la réduction de la mortalité maternelle, la promotion de la planification familiale et la prévention des violences basées sur le genre. Le dernier point de l'appui financier de Bruxelles, notamment les formations, études et expertises, devrait selon le responsable gouvernemental sénégalais, permettre un renforcement des compétences des parties prenantes du Programme de coopération sénégalo-belge.

135,7 millions d'euros en 26 ans Birima Mangara qui s'exprimait à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 13e session de la Réunion technique mixte de coopération entre le Sénégal et la Belgique a profité de l'occasion pour faire un point sur la coopération entre les deux pays : entre 1990 et 2016, en termes de financements, la Belgique a apporté au pays ouest-africain, une enveloppe totale de 135,7 millions d'euros, soit environ 91,08 milliards de francs CFA. Il faut cependant noter que ces fonds ne sont pas pris en compte dans les financements mis à disposition par la coopération bilatérale. Ceux-ci s'élèvent à près de 155 milliards de francs CFA durant la même période.

