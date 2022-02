Pôle Urbain de Diamniadio: L’Ige fouille les travaux de la Voirie et des réseaux divers

Le président de la république Macky Sall a saisi l’Inspection générale d’État (Ige) pour faire toute la lumière sur le scandale autour du financement des travaux de la Voirie et des réseaux divers (Vrd), du Pôle urbain de Diamniadio, réalisé autour de 140 milliards de F Cfa.



Ce, pour enquêter sur les dépenses engagées. ‘’Libération’’, précise que l’audit a débuté depuis plusieurs semaines,



Ce marché avait été attribué au groupement Ecotra-Tauber pour 140 milliards F Cfa, alors que l’entreprise Groupe Compagnie Ltd proposait, pour les mêmes travaux, un montant de 117 milliards FCfa. D’où une nette différence de 27 milliards FCfa endossés par le contribuable sénégalais.



