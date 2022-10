Pôle urbain de Daga-kholpa: Les villages concernés rejettent l'impact environnemental et menacent de...

L'annonce a été faite à la sortie d'une audience publique. Ledit collectif a ainsi fait part du rejet de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) de l’opération d’aménagement de la zone prioritaire du Pôle urbain de Daga-Kholpa.



Le collectif a ainsi fait le listing d'un certain nombre de motifs relatifs à une telle décision. Et il s'agit, dit-il, de " la démarche inadmissible des autorités du pôle urbain qui veulent considérer comme zones d’extension des villages impactés, les zones déjà habitées, du manque d’interlocuteurs sincères et sensibles à la situation foncière de la commune de Diass, de la non prise en compte de la situation de la jeunesse en quête d’habitation, du manque de terres pour les activités de production de la population constituée en grande partie d’agriculteurs, de la nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel, cultuel et la cohésion sociale de sa communauté, entre autres.



Le collectif a annoncé par ailleurs une grande marche dans les prochains jours...

