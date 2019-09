Polémique Khalifat des Tidianes: La demande de Ahmed Khalifa Niasse à Macky Sall, considérée comme stérile

Ahmed Khalifa Niasse a lancé hier, à travers un communiqué, un appel solennel au Président Macky Sall pour qu’il reconnaisse officiellement le porteur de la Lumière de la Tidjanya, Thierno Amadou Tidjane Ba, fils de Thierno Mamadou Seydou Ba (rta), le grand saint de Madina Gounass, comme Khalife général des Tidjanes.



Une demande, évoque-t-on sur seneweb, qui risque de n’avoir un écho favorable au vu de l’article 24 de notre Constitution. Dans les dispositions de cet article, il est écrit que les « institutions et les communautés religieuses » ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.



Par conséquent, la première institution du pays, qu’incarne le chef de l’Etat, n’a aucun pouvoir sur l’organisation et le fonctionnement des Tarikhas.

